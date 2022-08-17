В Краснодаре задержали участника группового убийства 12-летней давности
Групповое убийство произошло в городе Свирске Иркутской области еще в ноябре 2010 года.
По версии следствия, пятеро местных жителей встретили на улице мужчину, с которым у одного из них ранее произошел конфликт. Они избили его, погрузили в багажник автомобиля и вывезли в лес. Там они продолжили его избивать, а потом зарезали ножом. Мужчина скончался на месте от полученных ран.
Следователям тогда не удалось раскрыть преступление. Расследование уголовного дела приостановили. Однако спустя почти 12 лет правоохранителям удалось установить личности преступников.
В июле троих подозреваемых задержали в Иркутской области, еще одного фигуранта задержали в Краснодаре в августе. Личность пятого участника группового убийства также установили. Сейчас он отбывает наказание в колонии, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области.
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