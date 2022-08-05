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В Краснодарском крае задержали подозреваемого в убийстве, совершенном в 2003 году

Происшествия
05.08.2022 12:49
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-zaderzhali-podozrevaemogo-v-ubijstve-sovershennom-v-2003-godu
В Краснодарском крае задержали подозреваемого в убийстве, совершенном в 2003 году
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Убийство произошло в Ленингорском районе Южной Осетии. В августе подозреваемого задержали по дороге на отдых в Сочи.

По данным следствия, в селе Орчосан мужчина выстрелил из пистолета в голову своему знакомому. Пострадавший скончался, а обвиняемый скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в розыск. Возбудили уголовное дело об убийстве. Установили, что в 2004 году подозреваемый въехал на территорию России. Он сменил имя и жил в Норильске.

Полицейские получили информацию, что подозреваемый направляется в Сочи. Мужчину задержали в Туапсе и доставили в отдел полиции. Сейчас решается вопрос об экстрадиции задержанного в Южную Осетию для привлечения его к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарском краю.

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