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В Сочи взяли под стражу трех подозреваемых в убийствах бизнесменов в начале 2000 годов

Происшествия
22.07.2022 13:02
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-vzyali-pod-strazhu-treh-podozrevaemyh-v-ubijstvah-biznesmenov-v-nachale-2000-godov
В Сочи взяли под стражу трех подозреваемых в убийствах бизнесменов в начале 2000 годов
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Троим сочинцам в возрасте от 43 до 73 лет предъявили обвинения в организации и убийстве бизнесменов, совершенных в 2001 и 2002 годах.

По версии следствия, на тот момент 52-летний фигурант, в 2001 году вместе со своим знакомым решил организовать убийство двух местных бизнесменов. Причиной стала месть за попытку покушения на него. У сообщника имелась личная выгода. Он хотел завладеть торговыми павильонами в Курортном городке Адлерского района, которые принадлежали жертвам.

Для совершения задуманного подозреваемые обратились к местному жителю. За деньги он согласился убить одного из мужчин. Заказчики предоставили ему необходимую информацию. Вечером 4 сентября  исполнитель, вооружившись пистолетом, подкараулил 37-летнего мужчину около одного из ресторанов на улице Ленина в Адлерском районе. Он четыре раза выстрелил в потерпевшего, убив его.

Убийство второго бизнесмена произошло вечером 23 марта 2002 года. Злоумышленники поручили его на тот момент 24-летнему местному жителю. Исполнитель выследил автомобиль жертвы около одного из санаториев. Он трижды выстрелил в бизнесмена, находившегося на переднем пассажирском сиденье из пистолета с глушителем. От полученных ран тот скончался ночью в больнице. Оба убийства совершались при большом скоплении очевидцев, но исполнителям удавалось скрыться, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Помимо этого, 44-летний фигурант в мае 2002 года в ходе бытового конфликта вместе со знакомым убил местного жителя. Они нанесли жертве 16 ударов газовым ключом и деревянной битой по голове.

Долгое время правоохранителя не удавалось установить личность подозреваемых. Однако в ходе грамотно проведенных допросов, свидетели, даже спустя 20 лет смогли сообщить следователям детали, которые помогли выйти на след заказчиков и исполнителей убийств.

В настоящее время один из организаторов и оба исполнителя находятся под стражей. Второго заказчика объявили в международный розыск. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Предположительно, данная преступная группа длительное время действовала в Сочи. Следствие устанавливает личности иных ее участников и другие эпизоды преступной деятельности.  Расследование уголовного дела продолжается.

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