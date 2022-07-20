В Краснодаре мужчина застрелил таксиста и 9 лет скрывался от правосудия
Труп 36-летнего таксиста обнаружили 4 марта 2013 года в гаражном кооперативе на улице Старокубанской. На теле погибшего было три огнестрельных ранения.
По данному факту возбудили уголовное дело, однако личность подозреваемого долгое время оставалась неизвестной.
Следователи совместно с полицейскими изучили информацию операторов сотовой связи и определили круг лиц, перемещавшихся на такси по заданному маршруту. Таким образом им удалось вычислить подозреваемого. Мужчину задержали.
По версии следствия, утром 4 марта 2013 года он вместе со своим знакомым воспользовались услугами такси, однако не смогли их оплатить. Из-за этого между пассажирами и таксистом возник конфликт, который перешел в драку в салоне такси. По словам подозреваемого, водитель достал пистолет. Знакомый фигуранта смог его выбить из рук таксиста. Пистолет упал на пол у заднего сидения. Подозреваемый схватил его и трижды выстрелил в водителя, убив его. После этого скрылся, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
На допросе фигурант во всем признался и рассказал об обстоятельствах преступления. Его заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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