В Сочи задержали мужчину, который любил подругу под пальмой
Происшествия
21.07.2022 17:14
Влюбленная пара решила уединиться днем под пальмой в парке на улице Приморской на виду у прохожих.
Очевидцы сняли непристойное поведение на видео и выложили в соцсети. Инцидентом заинтересовалась полиция.
Правоохранители установили личность нарушителя и задержали его. Им оказался 40-летний местный житель.
В отношении задержанного составили административный протокол за мелкое хулиганство. Материалы передали в суд для принятия решения, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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