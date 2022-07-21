В Сочи задержали мужчину, который любил подругу под пальмой

Видео пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю

Влюбленная пара решила уединиться днем под пальмой в парке на улице Приморской на виду у прохожих.

Очевидцы сняли непристойное поведение на видео и выложили в соцсети. Инцидентом заинтересовалась полиция.

Правоохранители установили личность нарушителя и задержали его. Им оказался 40-летний местный житель.

В отношении задержанного составили административный протокол за мелкое хулиганство. Материалы передали в суд для принятия решения, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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