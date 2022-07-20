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В Сочи влюбленной паре грозит 15 суток за непристойное поведение в море

Происшествия
20.07.2022 07:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-vlyublennoj-pare-grozit-15-sutok-za-nepristojnoe-povedenie-v-more
В Сочи влюбленной паре грозит 15 суток за непристойное поведение в море
скриншот с видео t.me/gorodsochi

Получающую взаимное удовольствие парочку на SUP-борде заметили отдыхающие в море в нескольких метрах от переполненного пляжа. Видеозапись быстро распространилась по соцсетям.

На кадрах видно, как пара занимается любовью на SUP-борде. Реакция пользователей соцсетей была разной: кто-то решительно осудил непристойное поведение, кто-то — удивлялся, как влюбленным удается не упасть с доски, когда там и одному непросто удержать равновесие.

За секс в общественном месте пару могут привлечь к ответственности за мелкое хулиганство. Санкции этой статьи предполагают до 1 тыс. рублей штрафа или до 15 суток ареста.

«Сотрудниками полиции проводится проверка по факту выявленного видеоматериала. Устанавливаются участники инцидента. В ходе расследования будет дана правовая оценка их действиям», — цитирует РИА «Новости» сообщение пресс-службы сочинского УВД.

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