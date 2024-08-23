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В Сочи задержали иностранца, который 8 лет скрывался от Интерпола

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-zaderzhali-inostrantsa-kotoryj-8-let-skryvalsya-ot-interpola
В Сочи задержали иностранца, который 8 лет скрывался от Интерпола
Фото ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Экипаж Росгвардии задержал в Хостинском районе курорта 58-летнего мужчину.

Правоохранители получили информацию, что система «Безопасный город» зафиксировала на улице Черноморской мужчину, которого с 2016 года разыскивала полиция Молдовы. В течение 8 лет он находился в международном розыске.

Прибывшие по указанному адресу росгвардейцы задержали злоумышленники. Его передали полицейским, сообщает пресс-служба Росгвардии по Краснодарскому краю.

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