ФСБ задержала троих агентов украинских спецслужб в Крыму

Федеральная служба безопасности Российской Федерации выявила агентуру украинских спецслужб, причастную к диверсионно-террористической деятельности на территории Крымского полуострова.

В Севастополе задержали 59-летнего россиянина, который прошел на Украине минно-взрывную, стрелковую подготовку и стал агентом ГУР МОУ. Злоумышленник изготовил самодельное взрывное устройство, использованное в июле при минировании газопровода в Крыму. Во время задержания в машине подозреваемого нашли аналогичное взрывное устройство.

В Керчи задержали 32-летнего гражданин Молдавии, также агента украинских спецслужб. В апреле он по своей инициативе через интернет связался с представителем спецслужб Украины, по заданию которого собирал и передавал сведения, включая фото и видеоматериалы о местах дислокации военной техники и позиций ПВО ВС РФ, объектах транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма, а также результатов ракетных ударов противника.

По предоставленным задержанным координатам нашли тайник с самодельным взрывным устройством фугасного действия весом 400 гр, которое предназначалось для подрыва водонасосной станции Керчи.

Также задержали 51-летнего россиянина, завербованного ГУР МОУ, который передавал украинским спецслужбам информацию о расположении военных объектов в Крыму, адреса высокопоставленных военнослужащих ВС РФ и данные об автомобилях.

Все задержанные дают признательные показания. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности задержанных в интересах спецслужб Украины продолжаются, сообщает телеканал «360» со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

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