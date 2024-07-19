Мигрант из Средней Азии готовил теракт на вокзале в Ессентуках

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на автовокзале в Ессентуках. Об этом стало известно 19 июля.

Правоохранители задержали готовившего жесткое преступление уроженца одной из стран Центральной Азии.

«В Ставропольском крае пресечен террористический акт, планировавшейся членом запрещенной в России международной террористической организации (МТО)», — сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным следствия, террорист присягнул на верность главарю террористической организации и по его команде готовил нападение на автовокзал в Ессентуках.

Для этого мигрант изучил, когда на вокзале собирается больше людей, подобрал место для закладки самодельного взрывного устройства, купил для него составные части, химические вещества и поражающие элементы. Все это он хранил в специальном тайнике, который оборудовал в арендованном гараже.

После теракта иностранец планировал уехать в Сирию, чтобы вступить в ряды террористической организации.

Преступника задержали. Из его тайника изъяли компоненты взрывного устройства. В его квартире нашли пропагандистские материалы террористического характера.

Следователи ФСБ возбудили уголовное дело о теракте, сообщает ТАСС.

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