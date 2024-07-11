ФСБ предотвратила жестокий теракт мигранта в православном храме Майкопа

Приезжий из Средней Азии собирался напасть на один из православных храмов Майкопа. Он планировал убить священнослужителей и посетителей, а затем поджечь здание храма.

По версии следствия, мигрант был членом одной из международных террористических организаций, которая запрещена на территории РФ. Выходец из Средней Азии тщательно спланировал теракт в православном храме Майкопа: составил схему атаки, провел разведку, изготовил самодельные зажигательные устройства.

Иностранец планировал снять свой теракт в храме на видеокамеру для дальнейшего размещения в интернете. После преступления он хотел скрыться в одной из зарубежных стран.

Сотрудники ФСБ России благодаря оперативной работе своевременно выявили информацию о готовящемся теракте в Майкопе и пресекли его. Преступника нашли и задержали. Во время обыска у его обнаружили нож, зажигательные устройства и запрещенные материалы террористической организации.

На мигранта завели уголовное дело о теракте по ст. 205 УК РФ. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления, сообщает ТАСС.

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