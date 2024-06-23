Нападения и стрельба в Дагестане: что известно к этому часу

О вооруженных нападениях в Дербенте и Махачкале стало известно вечером 23 июня. Сообщалось, что неизвестные в Дербенте напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Есть погибшие.

По сообщению МВД по Республике Дагестан, около 18:00 в Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь.

В Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС на улице Ермошкина. По предварительным данным МВД Дагестана, погиб один полицейский, еще шестеро ранены. Среди гражданского населения пострадавших и погибших нет. После этого нападения в городе объявили план «Перехват», был создан оперштаб.

В Национальном антитеррористическом комитете РФ сообщили, что священник РПЦ и сотрудники полиции погибли в результате нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. Председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил, что в Дербенте погиб священник, в Махачкале — охранник церкви.

Находившиеся в храме в Дербенте люди избежали столкновения с нападавшими.

Церковь и синагога загорелись после нападения боевиков. Позже в МВД по Дагестану сообщили, что в Дербенте возобновилась перестрелка.

Глава Дагестана Сергей Меликов назвал стрельбу по полицейским попыткой дестабилизации общества.

По фактам вооруженных нападений в Махачкале и Дербенте следственный комитет возбудил дело о теракте.

Во всем Дагестане ввели режим контртеррористической операции.

Около 20:00 двоих боевиков удалось ликвидировать, сообщил ТАСС со ссылкой на МВД Дагестана. Махачкала была перекрыта.

По сообщению ТАСС, в результате нападения боевиков в Махачкале и Дербенте погибли девять человек. Из них семеро — сотрудники правоохранительных органов. Пострадали 25 человек.

В Дербенте были отменены все массовые мероприятия. В Махачкале также отменили все увеселительные мероприятия до особого распоряжения.

Около 20:30 сообщили, что боестолкновения продолжаются на улицах Махачкалы. На улице Орджоникидзе в Махачкале подожгли патрульный автомобиль ППС. Жителей города призвали оставаться дома.

По сообщению ТАСС, боевики, устроившие нападения в Махачкале и Дербенте, являются последователями международной террористической организации.

В 20:41 глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин сообщил, что основной пожар в синагоге в Дербенте потушили.

«Синагога 1914 г. Отреставрирована в 2010, площадь 2500 м. Основной пожар в синагоге вроде потушили, половина выгорела совсем», — написал Горин в Telegram.

Он также сообщил, что, несмотря на оставшиеся очаги возгорания, пожарных отозвали из-за опасений, что внутри остались террористы.

В 22:05 стало известно, что на улице в Махачкале, ликвидировали четырех боевиков. «На улице Магомедтаригова в Махачкале продолжается боестолкновение полицейских с боевиками. На данный момент ликвидированы четыре боевика», — сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Дагестана. Позже сообщили о завершении перестрелки в церкви Махачкалы. Минимум один из нападавших убит.

Стрельба продолжалась и на улицах Дербента. Центральная часть города была обесточена. В силовых структурах региона сообщали, что в розыск объявлен автомобиль Lada Vesta черного цвета.

По сообщению МВД Дагестана, в РКБ Махачкалы доставили 16 человек. Из них 13 полицейских и трое гражданских.

В 22:19 стало известно, что главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова задержали в связи с участием его сыновей в теракте. Он дает показания. В доме Омарова проводятся обыски.

Около 23:00 сообщили о завершении в Дербенте активной фазы контртеррористической операции. В ходе операции ликвидировано двое боевиков.

В 00:28 24 июня сообщили, что пожар в синагоге в Дербенте потушили.

Меры безопасности усилили в Ставропольском крае, в Кабардино-Балкарии, Ингушетии.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова осудила нападения в Махачкале и Дербенте.

«Цель террористов очевидна — запугать и разобщить народы России, разжечь межнациональную и межконфессиональную рознь. Надеюсь, что террористы понесут заслуженное наказание», — написала она в Telegram.

Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка отметил, что нападение на храмы в День Святой Троицы подтверждает, что «для тех, кто пытается расшатать ситуацию в регионе и на Северном Кавказе в целом, нет ничего святого. Они пойдут на все, чтобы дестабилизировать межнациональный и межконфессиональный мир на нашей земле».

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал теракты в Дагестане подлой провокацией и попыткой внести раздор между конфессиями.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов назвал нападения в Дагестане попыткой посеять панику среди людей. При этом он заявил, что своей цели провокаторы не добьются, так как «многонациональный народ Дагестана всегда был и будет мудрее».

Член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева заявила, что нанесенный 23 июня ракетный удар по Севастополю и нападение на церковь и синагогу в Дагестане «срежиссировали на Западе». По ее мнению, день был выбран не случайно — для православных христиан День Святой Троицы является одним из главных праздников.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов также назвал произошедшее в Дагестане и атаку на Севастополь звеньями одной цепи.

Духовное управление мусульман (ДУМ) Российской Федерации осудило нападение на церкви и синагогу в Дагестане. В ДУМ произошедшее в Дагестане назвали «проявлением беззакония, неверия и преступления черты, обозначенной Всевышним Аллахом».

В Народном Собрании Республики Дагестан работает горячая линия по оказанию помощи пострадавшим. Обратиться можно по телефону 8 (8722) 67-33-25.

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