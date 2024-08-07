В Сочи задержали гражданина Сербии, избившего женщину

Находившегося в розыске иностранца задержали судебные приставы.

На входе в здание Лазаревского районного суда приставы обратили внимание на мужчину. При проверке документов выяснилось, что гражданин Сербии находится в розыске за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

По данным полиции, 35-летний иностранец избил россиянку и скрывался от органов правосудия, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

Подозреваемого задержали и передали сотрудникам отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

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