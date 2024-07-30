Скорая помощь помогла найти злостного алиментщика в Сочи

Безответственный гражданин долгое время уклонялся от выплаты алиментов двум семьям, в которых росли его дети. Сумма долга превысила 2,2 млн рублей.

Мужчину это не смущало — он нашел третью, гражданскую, жену и продолжал скрываться от алиментов в Сочи.

Обнаружить должника приставам удалось с помощью медиков — должник вызвал скорую. Прибывшие к пациенту врачи записали его номер телефона. Так как должник находился в розыске, его номер высветился в электронных записях «Скорой помощи». Приставы оперативно воспользовались случаем, посетили должника и доставили его, уже здорового, в отдел.

На мужчину завели два административных протокола, а после доставили в отделение полиции. В спецприемнике должник провел сутки. После суд назначил ему 130 часов обязательных работ.

Кроме этого, судебные приставы арестовали его автомобиль Hyundai Getz GLS 1,6. В итоге мужчина через несколько дней полностью погасил задолженность по алиментам, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

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