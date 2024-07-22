На Кубани мужчина выплатил более 2 млн рублей алиментов, чтобы не лишиться прав

Житель Усть-Лабинского района долгое время не выплачивал алименты на своего ребенка, поэтому приставы обратили внимание на его имущество.

Автомобиль УАЗ-3151 в рамках исполнительного производства арестовали, изъяли и продали, благодаря чему долг стал немного меньше. Мужчина при этом выплачивать алименты не начал.

Тогда приставы предупредили должника, что в отношении него вынесут постановление об ограничении на управление автомобилем и заберут водительское удостоверение.

Поскольку мужчина занимается перевозкой туристов на внедорожниках, остаться без прав он не мог, поэтому полностью погасил задолженность более 2 млн рублей. Более того, он стал регулярно перечислять алименты на ребенка в размере 25% от зарплаты и других доходов, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

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