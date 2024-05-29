Алиментщик из Краснодара лишился машины и отработает 20 часов по решению суда

Житель Краснодара долгое время не выплачивал алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. В итоге долг составил 350 тыс. рублей.

Пристав составил на безответственного гражданина протокол об административной ответственности. По решению суда мужчине назначили 20 часов обязательных работ. Кроме того судебный пристав арестовал автомобиль Hyundai Solaris, принадлежащий должнику.

Через несколько дней мужчина предоставил приставам документы, свидетельствующие о погашении задолженности в полном объеме, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

Читайте также: более 1,5 млн рублей алиментов выплатил житель Анапы, чтобы не сесть в тюрьму.