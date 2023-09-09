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В Сочи задержали двоих дебоширов, которые освистали машину полицейских

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-zaderzhali-dvoih-deboshirov-kotorye-osvistali-mashinu-politsejskih
В Сочи задержали двоих дебоширов, которые освистали машину полицейских
Фото t.me/police_sochi

Граждан, нарушавших общественный порядок, задержали в поселке Красная Поляна.

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники ППС обратили внимание на молодых людей, которые по внешним признакам находились в состоянии опьянения. Молодые люди увидели автомобиль полиции и начали кричать и свистеть.

На просьбу прекратить нарушать общественный порядок мужчины не отреагировали. Они оказали сопротивление при задержании. В связи с этим к нарушителям была применена физическая сила и спецсредства.

Нарушителями оказались двое жителей Волгоградской области в возрасте 19 и 20 лет. В отношении задержанных составили административный протокол о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. Нарушителей по решению суда оштрафовали на 2,5 тыс. рублей, сообщает УВД по Сочи в Telegram.

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