В Сочи задержали блогера-сыроеда, подозреваемого в истязании своего сына

Речь идет о блогере, пропагандирующем сыроедение и экспериментальные системы оздоровления, — Максиме Лютом. На 43-летнего приезжего из Санкт-Петербурга завели уголовное дело. Его подозревают в истязании младенца.

По версии следствия, блогер последнее время жил в съемной квартире в поселке Вардане с 33-летней женщиной. 11 февраля она родила ребенка в домашних условиях. Родители не стали обращаться за медицинской помощью в больницу. После рождения ребенка блогер не менее трех раз забирал младенца и на сутки лишал его пищи.

Самочувствие ребенка резко ухудшилось 8 марта. Родители решили отвезти младенца в больницу, но, к сожалению, ребенок умер по пути в медучреждение.

После смерти ребенка блогера-сыроеда задержали. В рамках расследования уголовного дела его планируют заключить под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи задержали мать младенца, умершего от истощения в семье блогера-сыроеда. На нее завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности младенцу. Ее планируют избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.