В Сочи задержали 73-летнего пенсионера, который прогуливался с охотничьим ружьем около школы
Происшествия
11.11.2022 20:10
В дежурную часть УВД по Сочи поступило сообщение о том, что в поселке Красная воля на улице недалеко от общеобразовательного учреждения охранник заметил мужчину с охотничьим ружьем.
По внешним признакам, мужчина был пьян. Сотрудник охраны отнял у нарушителя ружье. В этот момент раздался случайный выстрел в воздух. После инцидента мужчина сел в свой автомобиль и уехал с места происшествия. В результате произошедшего никто не пострадал, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Наряд ДПС совместно с сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого. Им оказался 73-летний мужчина. Сейчас гражданин находится в отделе полиции. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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