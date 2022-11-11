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В Сочи задержали 73-летнего пенсионера, который прогуливался с охотничьим ружьем около школы

Происшествия
11.11.2022 20:10
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-zaderzhali-73-letnego-pensionera-kotoryj-progulivalsya-s-ohotnichim-ruzhem-okolo-shkoly
В Сочи задержали 73-летнего пенсионера, который прогуливался с охотничьим ружьем около школы
Фото t.me/police_sochi

В дежурную часть УВД по Сочи поступило сообщение о том, что в поселке Красная воля на улице недалеко от общеобразовательного учреждения охранник заметил мужчину с охотничьим ружьем.

По внешним признакам, мужчина был пьян. Сотрудник охраны отнял у нарушителя ружье. В этот момент раздался случайный выстрел в воздух. После инцидента мужчина сел в свой автомобиль и уехал с места происшествия. В результате произошедшего никто не пострадал, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Наряд ДПС совместно с сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого. Им оказался 73-летний мужчина. Сейчас гражданин находится в отделе полиции. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Читайте также: в Краснодарском крае на 1,5 года посадили мужчину, который нашел и продал охотничье ружье.

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