В Сочи задержали 73-летнего пенсионера, который прогуливался с охотничьим ружьем около школы

Фото t.me/police_sochi

В дежурную часть УВД по Сочи поступило сообщение о том, что в поселке Красная воля на улице недалеко от общеобразовательного учреждения охранник заметил мужчину с охотничьим ружьем.

По внешним признакам, мужчина был пьян. Сотрудник охраны отнял у нарушителя ружье. В этот момент раздался случайный выстрел в воздух. После инцидента мужчина сел в свой автомобиль и уехал с места происшествия. В результате произошедшего никто не пострадал, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Наряд ДПС совместно с сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого. Им оказался 73-летний мужчина. Сейчас гражданин находится в отделе полиции. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Читайте также: в Краснодарском крае на 1,5 года посадили мужчину, который нашел и продал охотничье ружье.