В Краснодарском крае на 1,5 года посадили мужчину, который нашел и продал охотничье ружье
Происшествия
09.11.2022 09:34
Приговор вынес Тбилисский районный суд.
По данным следствия, 19 августа 44-летний житель станицы Тбилисской нашел на улице гладкоствольное охотничье ружье 16 калибра. При этом разрешения на ношение оружия у мужчины не было. После этого в хуторе Северокубанском станичник незаконно продал ружье покупателю, в роли которого в рамках проверочной закупки выступил правоохранитель.
Возбудили уголовное дело о незаконном сбыте оружия. Суд приговорил подсудимого к 1,5 годам лишения свободы в колонии строго режима. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
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