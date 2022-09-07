В Сочи забронировали уже четверть путевок на Новый год
Экономика
07.09.2022 07:17
В Сочи несколько дней назад открыли продажи по раннему бронированию на предстоящие новогодние праздники.
По данным мэрии, на горнолыжных курортах уже забронировано 25% номеров. В первую очередь туристы бронируют даты новогодних праздников. Наибольшая активность ожидается в октябре. Темп бронирования держится на уровне прошлого года.
На курорте работают 60 санаториев и пансионатов, которые принимают отдыхающих круглый год, а также 14 гостиничных комплексов с медцентрами. Здравницы в высокий сезон были заполнены в среднем на 88%.
С начала года Сочи уже посетили 5,25 млн туристов. Поток отдыхающих увеличился на 4% по сравнению с прошлым годом, пишет «Российская газета».
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