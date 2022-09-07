Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Сочи забронировали уже четверть путевок на Новый год

Экономика
07.09.2022 07:17
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-zabronirovano-uzhe-chetvert-putevok-na-novyj-god
В Сочи забронировали уже четверть путевок на Новый год
Фото пресс-службы администрации Сочи

В Сочи несколько дней назад открыли продажи по раннему бронированию на предстоящие новогодние праздники.

По данным мэрии, на горнолыжных курортах уже забронировано 25% номеров. В первую очередь туристы бронируют даты новогодних праздников. Наибольшая активность ожидается в октябре. Темп бронирования держится на уровне прошлого года.

На курорте работают 60 санаториев и пансионатов, которые принимают отдыхающих круглый год, а также 14 гостиничных комплексов с медцентрами. Здравницы в высокий сезон были заполнены в среднем на 88%.

С начала года Сочи уже посетили 5,25 млн туристов. Поток отдыхающих увеличился на 4% по сравнению с прошлым годом, пишет «Российская газета».

Читайте также: Краснодарский край в бархатный сезон ожидает рекордное число туристов.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Анапе отменили концерт Сергея Лазарева
В Анапе отменили концерт Сергея Лазарева
В Краснодаре неадекватная женщина устроила стриптиз на улице Промышленной
В Краснодаре неадекватная женщина устроила стриптиз на улице Промышленной
Прокуратура: девятиклассник выпрыгнул из окна школы в Краснодаре после вызова к директору за курение
Прокуратура: девятиклассник выпрыгнул из окна школы в Краснодаре после вызова к директору за курение
Платный вход или карта? Неизвестные устройства появились у японского сада в парке «Краснодар»
Платный вход или карта? Неизвестные устройства появились у японского сада в парке «Краснодар»
В Новороссийске водолазы проверят дно на пляже «Кристалл» на наличие фосфора
В Новороссийске водолазы проверят дно на пляже «Кристалл» на наличие фосфора
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. ФСБ выявила 187 участников «Колумбайна» в Краснодарском крае и еще в 45 регионах России
  2. В России разработали вакцину против оспы обезьян
  3. Ура, каникулы: как школьники будут отдыхать в новом учебном году
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Краснодаре «черным вдовам» увеличили сроки за махинации с квартирами одиноких пожилых людей
  6. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
Прямой эфир
Мы в соцсетях