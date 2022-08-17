В Сочи заблудившийся мужчина провел двое суток в лесу

Фото Службы спасения Сочи

Жители Лазаревского района услышали в лесу около санатория «Одиссея» крики человека и сообщили в оперативные службы.

Прибывшие на место спасатели нашли мужчину в 800 метрах от дороги. Он не мог передвигаться самостоятельно и не мог внятно говорить. На его теле были ссадины.

Спасатели вынесли туриста из леса на мягких носилках к машине скорой помощи.

Выяснилось, что мужчина ушел в лес около поселка Лазаревского, не смог выйти самостоятельно и провел в горах двое суток, сообщает Служба спасения Сочи в Telegram.

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