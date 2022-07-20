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В Сочи спасатели вывели из леса заблудившуюся 83-летнюю пенсионерку

Происшествия
20.07.2022 10:49
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-spasateli-vyveli-iz-lesa-zabludivshuyusya-83-letnyuyu-pensionerku
В Сочи спасатели вывели из леса заблудившуюся 83-летнюю пенсионерку
Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России

О пропаже жены 19 июля в 18:30 спасателям сообщил пожилой мужчина. Он пояснил, что 83-летняя женщина потерялась в лесу в районе садового товарищества «Лесная даль».

Он также рассказал, что около 16:00 говорил с женой по телефону, но не смог определить, где конкретно она находится. Созвонившись с пенсионеркой, спасатели услышали течение вода и поняли, что искать пропавшую нужно рядом с водоемом.

Чтобы быстрее обследовать лес, дежурная смена ЮРПСО МЧС разделилась на три группы. Уже через полтора часа пенсионерку нашли в русле реки Кутарка, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

По словам спасателей, пожилая женщина была достаточно спокойна и, несмотря на свой возраст, могла идти по лесу без их поддержки. Однако внятно объяснить, зачем ушла в лес, она не смогла.

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