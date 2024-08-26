В Сочи заблокировали более 1,7 тыс. аккаунтов для аренды электросамокатов

С начала летнего сезона в приложении для аренды средств индивидуальной мобильности заблокировали более 1,7 тыс. аккаунтов и вынесли 243 штрафа.

Причины блокировки — опасные действия, например, езда вдвоем на одном самокате, передача СИМ несовершеннолетним, а также систематическое нарушение правил. За нарушение, не угрожающее безопасности — например, неправильную парковку, — сначала выносится предупреждение.

При повторном нарушении арендатор получает штраф от 500 до 1 тыс. рублей, после — блокировку аккаунта. Меры направлены на обеспечение безопасности и пользователей СИМ, и окружающих.

За совместное катание на одном самокате грозит штраф в 5 тыс. рублей, за использование СИМ несовершеннолетним — 10 тыс. рублей. К штрафам до 100 тыс. рублей и блокировке аккаунта могут привести серьезные правонарушения — вождение в состоянии опьянения или причинение вреда третьим лицам.

Блокировка распространяется не только на учетную запись, но и на устройство, чтобы нельзя было пользоваться платформой Whoosh с новой сим-картой, сообщает «Ъ-Сочи».

Читайте также: Армавир освободят от стоянок электросамокатов по решению суда.