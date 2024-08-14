Армавир освободят от стоянок электросамокатов по решению суда

Арбитражный суд Краснодарского края вынес решение, согласно которому компания «Юрент» должна освободить территорию города от парковок для электросамокатов.

Для размещения пунктов проката или стоянок компания теперь должна получить согласие на использование земельных участков. Это связано с тем, что пункты занимают большую часть общественных пространств.

Кроме того, при размещении парковок владельцы должны были учитывать загруженность земельного участка пешеходами. Поскольку «Юрент» согласовывать размещение электросамокатов не стал, суд обязал его убрать все стоянки в городе, сообщает издание «Муниципальный вестник Армавира».

Читайте также: запрет езды на электросамокатах ввели на набережной в Новороссийске.