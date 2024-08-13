Запрет езды на электросамокатах ввели на набережной в Новороссийске

На набережной имени адмирала Серебрякова скоро установят знаки, запрещающие езду на электросамокатах, сообщил 13 августа глава города-героя Андрей Кравченко.

По словам градоначальника, в пешеходной зоне уже ликвидировали парковки для средств индивидуальной мобильности. Он также выложил в своих соцсетях схемы расстановки дорожных знаков, запрещающих передвижение на таком транспорте по набережной.

«Новороссийцы и гости города-героя смогут безопасно гулять по набережной», — отметил Андрей Кравченко в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», запретить проезд на электросамокатах на набережной в Новороссийске планировали еще в начале весны. Эту инициативу рассматривали по примеру Геленджика, Анапы и Сочи. В поддержку такого решения высказались жители города-героя.

Во второй половине мая в Новороссийске ограничили работу арендуемых электросамокатов. При установке новых парковок кикшеринговые сервисы будут учитывать нормы городской среды.