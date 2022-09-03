В Сочи за три года планируют расчистить 80 км русел рек

Фото пресс-службы администрации Сочи

Утром 3 сентября мэр Сочи Алексей Копайгородский проверил ход работ по расчистке реки Аше в Лазаревском районе.

В Лыготхском сельском округе сейчас расчищают русло реки Аше. Эти работы там не проводили десятилетиями. Их удалось начать благодаря получению федеральных средств по программе Минприроды РФ.

«Выполняем поручение губернатора Вениамина Кондратьева, взаимодействуем с региональными и федеральными профильными министерствами. В ближайшие три года расчистим в Сочи около восьмидесяти километров в руслах. Это главная превентивная мера по обеспечению безопасности наших жителей, защите их имущества и всей городской инфраструктуры от подтоплений в период сильных дождей», — рассказал Алексей Копайгородский.

Всего до 2024 года дноуглубительные работы проведут на более чем 5 км русла реки Аше. Планируется вывезти 765 тыс. куб. м грунта. За полгода подрядчики прошли уже 1,5 км русла, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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