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Кондратьев: для предотвращения подтоплений в Сочи расчищают участки 14 рек

Общество
10.08.2022 17:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-dlya-predotvrashheniya-podtoplenij-v-sochi-raschishhayut-uchastki-14-rek
Кондратьев: для предотвращения подтоплений в Сочи расчищают участки 14 рек
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев вместе со своим заместителем Евгением Наумовым, министром ГО и ЧС края Сергеем Штриковым и мэром Сочи Алексеем Копайгородским проинспектировали ход работ по расчистке реки Сочи.

«Расчистка русел позволяет предупреждать паводки, которые из-за залповых ливней ежегодно приводят к подтоплениям и оползням, наносят серьезный ущерб жителям и инфраструктуре города. Сегодня важно работать на опережение», – сказал Кондратьев.

Глава региона отметил, что для предотвращения возможных подтоплений на курорте сейчас расчищают опасные участки 14 горных рек.

Так, в Лазаревском районе русла двух рек расчищают за счет средств из федерального бюджета. На участках восьми горных рек Хостинского, Лазаревского и Адлерского районов расчистку выполняют подрядчики.

Мэр Сочи сообщил, что всего на территории города протекают 64 крупные реки. Из них половина создает угрозу подтоплений.

Для расчистки русел горных рек в Сочи привлекают средства из федерального и регионального бюджетов, а также внебюджетные источники финансирования.

К концу 2025 года в Сочи планируют расчистить около 80 км русел рек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Сочи приступили к расчистке русла реки Мзымта.

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