В Сочи за сутки выпало 35 мм дождя и 45 мм снега

Все городские службы работают в усиленном режиме, работы контролирует оперативный штаб.

Шквалистый ветер повалил более 80 деревьев, на более чем 10 многоквартирных и частных домах повреждена кровля. Всего за сутки в центре Сочи выпало более 35 мм дождя, в горном кластере — 45 мм снега.

Локальные повреждения инженерных сетей устраняют ремонтные бригады, коммунальный комплекс работает в штатном режиме.

Основные дороги расчистили, зимние пляжи останутся закрытыми — на море прогнозируют шторм до 6 баллов. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», штормовой ветер в Сочи повалил более 65 деревьев по всему городу.