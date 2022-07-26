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В Сочи за неделю обнаружили около 20 незаконных врезок в городские водоводы

Общество
26.07.2022 14:49
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-za-nedelyu-obnaruzhili-okolo-20-nezakonnyh-vrezok-v-gorodskie-vodovody
В Сочи за неделю обнаружили около 20 незаконных врезок в городские водоводы

Наибольшее число незаконных врезок выявили в Лазаревском районе. Среди нарушителей как владельцы частных домов, так и собственники магазинов и общепита.

Всего за неделю специалисты сочинского «Водоканала» зафиксировали 20 незаконных врезок в водопровод. Все факты задокументировали, а нарушителям выставили счет за потребленную воду.

Отмечается, что сумма рассчитывается по пропускной способности сети за три прошедших года. Она может варьироваться от 19 тыс. рублей до 10 млн. рублей. Если нарушитель откажется платить по счетам добровольно, задолженность взыщут в судебном порядке.

Рейды по выявлению незаконных врезок продолжатся во всех районах Сочи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ситуационном центре МУП Сочи «Водоканал».

Особое внимание планируют уделить магазинам, мини-гостиницам, автомойкам, а также жилым домам, не являющимся абонентами водоканала.

Сообщить о нарушениях можно по телефону  7 (862)444 — 05 — 05. Конфиденциальность гарантируется.

Читайте также: в Сочи после удара стихии устранили около 20 аварий на водопроводных сетях.

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