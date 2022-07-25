В Сочи после удара стихии устранили около 20 аварий на водопроводных сетях

Фото МУП Сочи «Водоканал»

В ликвидации последствий непогоды 23 и 24 июля участвовали почти 500 специалистов сочинского «Водоканала» и порядка 50 единиц спецтехники.

Специалисты круглосуточно обеспечивали бесперебойность работы стратегических объектов водоканала, задействованных в жизнеобеспечении курорта.

«Аварийные бригады совершили десятки выездов на предмет откачки канализационных колодцев от ливневых вод, которые выводили систему из строя. При этом ситуация усугублялась количеством выпавших осадков. По данным синоптиков, в результате сильнейших ливней за сутки в Сочи их выпало 90% месячной нормы. Почти в каждом районе отмечались факты подтопления ВНС и КНС», — сказал директор водоканала Сочи Денис Юрковский.

Ливни и вышедшие из берегов реки подтопили главные водозаборные комплексы в Центральном и Лазаревском районах. Также подтопления наблюдались в технологических помещениях водопроводных и канализационных станций. Специалисты оперативно восстанавливали электроснабжение объектов, откачивали воду и очищали их от ила и грязи.

Рабочие устранили порядка 20 утечек на сетях, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ситуационном центре МУП Сочи «Водоканал».

В настоящее время продолжается восстановление разрушенных ограждений и наладка освещения. Расчищают территории вокруг производственных площадок всех подразделениях водоканала. Также специалисты «Водоканала» оказывали помощь населению и городским службам.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», последствия разгула стихии в Сочи устраняют свыше 460 человек и 51 единица техники.