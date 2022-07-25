Последствия разгула стихии в Сочи устраняют свыше 460 человек и 51 единица техники
Об этом сообщил первый замминистра ГО и ЧС Краснодарского края Ярослав Городецкий.
Он рассказал, что вода заходила в подъезды шести многоэтажек.
«На момент стихии и в настоящее время к устранению последствий привлечены 465 человек и 51 единица техники. <…> В подъезды шести квартирных домов заходила вода. На данный момент вода везде откачена, продолжаются аварийно-восстановительные работы», — сказал Городецкий.
Он добавил, что на нескольких улицах Сочи стихия частично разрушила асфальт. Также серьезная ситуация наблюдается в одном из домов, где разрушилась подпорная стена, ее восстановлением занимаются специалисты.
Сейчас штормовое предупреждение на курорте не действует, большинство пляжей открыли для отдыхающих, сообщает ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи сформировали 32 группы для оценки последствий подтоплений.
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