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Последствия разгула стихии в Сочи устраняют свыше 460 человек и 51 единица техники

Происшествия
25.07.2022 11:12
Ссылка https://kuban24.tv/item/posledstviya-razgula-stihii-v-sochi-ustranyayut-svyshe-460-chelovek-i-51-edinitsa-tehniki
Последствия разгула стихии в Сочи устраняют свыше 460 человек и 51 единица техники
Фото пресс-службы администрации Сочи

Об этом сообщил первый замминистра ГО и ЧС Краснодарского края Ярослав Городецкий.

Он рассказал, что вода заходила в подъезды шести многоэтажек.

«На момент стихии и в настоящее время к устранению последствий привлечены 465 человек и 51 единица техники. <…> В подъезды шести квартирных домов заходила вода. На данный момент вода везде откачена, продолжаются аварийно-восстановительные работы», — сказал Городецкий.

Он добавил, что на нескольких улицах Сочи стихия частично разрушила асфальт. Также серьезная ситуация наблюдается в одном из домов, где разрушилась подпорная стена, ее восстановлением занимаются специалисты.

Сейчас штормовое предупреждение на курорте не действует, большинство пляжей открыли для отдыхающих, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи сформировали 32 группы для оценки последствий подтоплений.

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