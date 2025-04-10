В Сочи юношу оштрафовали за пост в соцсети с экстремистской символикой
Сотрудники Центра противодействия экстремизму совместно с участковыми Центрального района города-курорта выявили в интернете публикацию с запрещенной символикой.
Во время проверки установили, что 18-летний местный житель на своей странице в соцсетях, открытой для общего доступа, разместил публикацию с изображением нацистской символики, запрещенной на территории нашей страны.
Молодого человека задержали и доставили в отдел, где в его отношении составили административный материал за публичную демонстрацию экстремистской символики.
Центральный районный суд Сочи назначил нарушителю наказание в виде штрафа, сообщает пресс-служба УВД по Сочи.
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В отношении 50-летней местной жительницы составили административный протокол о пропаганде или публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики, а также символики экстремистских организаций. Нарушительнице грозит штраф с конфискацией товаров.