В Сочи выяснят причину подтопления подвала многоэтажки на улице Армавирской

Во время «Прямой линии» губернатора житель многоквартирного дома в Дагомысе сообщил о серьезном затоплении подвала. По словам заявителя, управляющая компания не принимала мер для решения проблемы. Глава региона поручил разобраться в вопросе.

Сырость уже 20 лет преследует соседский балкон и квартиру Александра Полникова. Жильцы первого этажа часто переклеивают обои и круглый год борются с комарами из-за подвала.



«В подвале вода еще стоит. Зайти сюда не удалось. В данный момент работают насосные станции», — говорит специальный корреспондент «Кубань 24» Юлия Проценко.

Насосы работают как раз под комнатой Александра Полникова. По его словам, бывают такие дни, когда вода поднимается до полуметра. Помещение уже не может служить убежищем. Дом построили в 1960-х годах, а топить стало более 20 лет назад.

После звонка губернатору на «Прямую линию» мэр Сочи Андрей Прошунин дал поручение усилить работу насосного оборудования и разобраться в проблеме. Есть основная версия, что подтопления связаны с природным процессом повышения уровня грунтовых вод. Однако Александр Полников уверен, что в подвале его дома подтекает труба, поэтому необходимо найти утечку.

«Там насос у них стоит, который начинает качать и выкачивает все, а потом выключается. Только стоит воду включить — и опять это все дело», — сетует житель дома по Армавирской, 94 Александр Полников.

На Армавирскую, 94 направили несколько бригад водоканала. Несмотря на то, что часть участка перекладываемой водопроводной линии находится в ответственности жильцов, руководство предприятия разработало план по оказанию содействия.

«Специалисты оперативно провели работы на линии водовода диаметром 150 мм. Успешно проведена замена опорно-двигательного мотора и перекладка части сети водовода протяженностью порядка 20 метров», — отмечает начальник ситуационного центра водоканала Сочи Алина Инкина.

Управляющая компания, которая обслуживает дом, знает о проблеме и уже не раз пыталась ее решить. Сегодня целый день в подвале работают насосы, как и вчера.

«Будем принимать исчерпывающие меры для устранения данной утечки. Водоканал брал пробы и делал заключение, что это подтопление грунтовыми водами», — отмечает заместитель главы Лазаревского внутригородского района Валентина Лебедева.

Что именно бьет из-под земли подвала, станет ясно после завершения всех работ и просушки помещения. Глава региона отметил, что дом требует осмотра и экспертизы специалистами с последующей гидроизоляцией для предотвращения новых подтоплений. При этом Вениамин Кондратьев дал более широкое поручение: привести в порядок все здание, независимо от того, можно ли его использовать в качестве укрытия.

