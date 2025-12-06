В Курганинске на улице Мира возобновили подачу воды по поручению губернатора

Проблема была озвучена местной жительницей во время «Прямой линии» 5 декабря.

Водоснабжение на улице Мира было временно приостановлено из-за переноса сетей в ходе реконструкции участка дороги Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная.

На «Прямой линии» губернатор Кубани поручил оперативно восстановить водоснабжение для всех жителей этой улицы.

«В 2025 году министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края планирует капитальный ремонт автодороги, проходящей через Курганинск. В рамках работ предусматривалась замена инженерных сетей и отключение водоснабжения. На этом участке необходимо подключить к обновленным сетям 20 жителей. У 7 из них вода уже появилась, а для оставшихся 13, имеющих собственные скважины, подключение завершат до конца года», — сообщил вице-губернатор Евгений Пергун.

Вениамин Кондратьев также поручил муниципалитетам обратить внимание на аналогичные ситуации и обеспечить оперативное восстановление коммунальных услуг при ремонте дорог и других объектов.

На реконструкцию и капитальный ремонт 101 объекта водоснабжения, более 230 км сетей и 38 водозаборов, а также на проектирование 7 объектов водоснабжения в 2025 году направили 4 млрд рублей из бюджета Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации региона.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жительница Курганинска в рамках «Прямой линии» направила видеообращение губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. Женщина рассказала, что из-за реконструкции дороги на улице Мира еще в начале мая отключили воду.

