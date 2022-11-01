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В Сочи выступит юношеский симфонический оркестр Юрия Башмета

Культура
01.11.2022 09:52
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-vystupit-yunosheskij-simfonicheskij-orkestr-yuriya-bashmeta
В Сочи выступит юношеский симфонический оркестр Юрия Башмета
Фото пресс-службы администрации Сочи

Концерт состоится 19 ноября. Он посвящен 10-летию Всероссийского юношеского симфонического оркестра (ВЮСО).

Также оркестр под управлением Юрия Башмета даст концерты в Обнинске и в Москве. Коллектив выступит в обновленном составе. По результатам национального отбора туда вошли 216 молодых музыкантов из 82 городов России от 10 до 22 лет.

Музыканты исполнят сочинения российских композиторов — «Путешествие по оркестру» Кузьмы Бодрова и «Большую серенаду» Александра Чайковского. Также во втором отделении прозвучит Пятая симфония Людвига ван Бетховена, которую коллектив играл на первом концерте в 2012 году.

Концерты пройдут при поддержке Фонда президентских грантов и Министерства культуры Российской Федерации, сообщает ТАСС.

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