В Сочи выступит юношеский симфонический оркестр Юрия Башмета

Фото пресс-службы администрации Сочи

Концерт состоится 19 ноября. Он посвящен 10-летию Всероссийского юношеского симфонического оркестра (ВЮСО).

Также оркестр под управлением Юрия Башмета даст концерты в Обнинске и в Москве. Коллектив выступит в обновленном составе. По результатам национального отбора туда вошли 216 молодых музыкантов из 82 городов России от 10 до 22 лет.

Музыканты исполнят сочинения российских композиторов — «Путешествие по оркестру» Кузьмы Бодрова и «Большую серенаду» Александра Чайковского. Также во втором отделении прозвучит Пятая симфония Людвига ван Бетховена, которую коллектив играл на первом концерте в 2012 году.

Концерты пройдут при поддержке Фонда президентских грантов и Министерства культуры Российской Федерации, сообщает ТАСС.

Читайте также: в Краснодаре впервые проведут открытый фестиваль театров кукол.