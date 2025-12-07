В Сочи высадят 213 тыс. зимних растений

На клумбах города-курорта на время зимы высадят устойчивые к перепадам температуры сорта цветов.

Озеленение проходит во всех внутригородских районах. Озеленителями высаживают виолы, декоративную капусту, маргаритки, цинерарии, цикламены. Весной взойдут тюльпаны, крокусы, нарциссы и гиацинты. Всего будет высажено более 60,5 тыс. луковичных и свыше 152 тыс. других растений.

Субтропические растения курорта подготовят к зимним температурам. Особый уход в это время года в Сочи требуют 2,6 тыс. растений. У пальм высотой более 1,5 метров связывают листья, чтобы они перенесли заморозки. Хрупкие кустарники связывают. Цитрусовые и молодые пальмы укрывают с помощью каркасов, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Читайте также: в декабре в сочинском дендрарии зацвели зимние первоцветы: жимолость душистейшая и зимоцвет ранний.

