В дендрарии Сочи в декабре зацвели первые растения

В первые дни зимы на курорте установилась теплая погода , и началось зимнее цветение.

Сейчас в парке «Дендрарий» уже отцветают земляничники, усыпанные ярко-красными ягодами, на пике цветения находится Фрейлиния и готовятся вот-вот расцвести жимолость душистейшая и зимоцвет ранний.

У магнолии Кэмпбелла начали формироваться бутоны, уже можно увидеть и первые цветущие веточки мимозы.

Цветение растений зимой в субтропиках объясняется временем смены осеннецветущих растений на весенние. Их объединяют под общим названием — зимоцветы. В этом году из-за теплой погоды многие зацвели раньше обычного, сообщает МЦУ Сочи.

Читайте также: в нацпарке Сочи в ноябре зацвел редкий южноафриканский кустарник. Несколько лет назад Фрейлинию ланцетную высадили в очень сыром, почти болотистом месте, на южной границе национального парка Сочи под высокими соснами.Место и условия высадки пришлись по душе южноафриканскому кустарнику.

Подпишись, здесь всегда интересно.