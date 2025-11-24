В нацпарке Сочи в ноябре зацвел редкий южноафриканский кустарник

Несколько лет назад Фрейлинию ланцетную высадили в очень сыром, почти болотистом месте, на южной границе национального парка Сочи под высокими соснами.

Место и условия высадки пришлись по душе южноафриканскому кустарнику. В этом году фрейлиния, или как ее еще называют «медовый колокольчик», зацвела на 10 дней раньше, чем в прошлом. Ее крупные соцветия собраны из мелких трубчатых цветков.

Пахнет африканский эндемик изменчиво. Аромат меняется от приятного медового до резкого.На родине растение встречается исключительно в прибрежных зонах вдоль непересыхающих ручьев и рек на нижних склонах гор. Иногда он принимает форму одноствольного плакучего дерева высотой до 4,5 м.

Фрейлиния получила такое название благодаря саду графа де Фрейлино, где была впервые выращена в 1817 году, сообщает пресс-служба Сочинского национального парка.

