В Сочи выпустили в реки почти 300 тыс. особей черноморского лосося

Фото пресс-службы администрации Сочи

Выпуск проводят в рамках Года экологии для поддержания численности краснокнижного лосося.

Комиссия перед выпуском осматривает шестимесячных мальков, проводит взвешивание.

«После выпуска рыба адаптируется в воде и постепенно начнет уходить в Черное море, в места постоянного своего обитания. Черноморский лосось занесен в Красную книгу России и Краснодарского края», — рассказала начальник отдела воспроизводства водных биологических ресурсов Азово-черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Елена Черненко.

По данным исследований специалистов, крупные сочинские реки пригодны для восстановления популяции черноморского лосося.

Рыбу вырастили на заводе в ауле Большой Кичмай и АО «Племенной форелеводческий завод» «Адлер». С начала года в Мзымту и Шахе выпустили почти 300 тыс. молоди черноморского лосося, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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