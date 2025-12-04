В Сочи вынесли приговор женщине и ее сыну, отрицавшим РФ как государство

Деятельность, подрывающую основы государственного и конституционного строя, пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Установлено, что 20 июня этого года родственников на автомобиле с установленным на нем государственным регистрационным знаком, имеющим гербовую символику СССР, остановили сотрудники ДПС.

Мать и сын предоставили сотрудникам полиции паспорта граждан СССР, водительское удостоверение, документы на автомобиль — все с символикой СССР. Полицейским они сообщили, что не признают Российскую Федерацию как легитимное государство. Согласно их убеждениям, РФ не существует, так как Советский Союз не прекратил свое существование, нормативно-правовые акты и Конституция РФ не имеют правового статуса.

Позже выяснилось, что женщина состояла в организации, деятельность которой по решению суда признана экстремистской, и активно пропагандировала ее идеологию. Она убеждала своих знакомых в необходимости вступления в ряды организации и восстановления государства СССР, обещая им освобождение от уплаты налогов, а также возможности не оплачивать коммунальные услуги и штрафы.

В отношении родственников возбудили уголовное дело по статье об участии в деятельности организации, которая признана экстремистской в РФ. В отношении женщины также возбудили дело по статье о склонении, вербовке или ином вовлечении лица в деятельность организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана экстремистской.

Приговор в отношении женщины и ее сына вынес Лазаревский районный суд Сочи. Во время заседания обвиняемые признали вину и отказались давать показания. Суд признал обоих виновными.

Женщина получила 5 лет лишения свободы в колонии общего режима, ее сын — 3 года колонии общего режима. Обоим также запрещено заниматься деятельностью, связанной с участием в работе общественных объединений и организаций сроком на 3 года. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

