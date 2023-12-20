В Сочи выбрали въездной знак для поселка Красная Поляна

В финале творческого конкурса на проект въездного знака в поселок было представлено 30 проектов.

Конкурс был инициирован главой Сочи Алексеем Копайгородским и получил финансовую поддержку от ГК «ДЕСО». Организатором конкурса выступило АНО «Институт урбанистики «Импульс Сочи».

Победу одержал архитектор Вячеслав Горчаков. Его проект въездного знака называется «Легенда» изображает дольмены, окруженные смотровой площадкой и изображением лошадей. Сверху один из камней украсила ласточка. Архитектор получил приз от ГК «ДЕСО» в размере 300 тыс. рублей.

По мнению жюри, его проект символизирует глубокую историю Красной Поляны и подчеркивает природную панораму гор.

Член экспертного жюри, руководитель ГК «ДЕСО» Анна Невзорова отметила, что проект въездного знака может быть реализован через муниципальные и краевые программы, частные инвестиции или программу инициативного бюджетирования, сообщает МЦУ Сочи в Telegram.

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