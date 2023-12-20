Благоустройство набережной реки Восточный Дагомыс завершили в Сочи

Работы по благоустройству выполнили за счет средств курортного сбора.

На набережной реки Восточный Дагомыс заменили брусчатое покрытие, обустроили ливневые стоки, возвели ротонду. Кроме того, установили современную детскую площадку и выполнили озеленение.

Благодаря средствам курортного сбора реализуются и пожелания жителей города. Так на территории Верхнего Приморского парка, на набережной реки Мацеста, в сквере Бытха и на площади у Адлерского отделения ЗАГС в прогулочных зонах курорта установили эко-мебель из переработанного пластика, сообщает МЦУ Сочи в Telegram.

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