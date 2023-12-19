Сухой фонтан с туманом и памятник семечке появятся в центре Армавира

Вопрос благоустройства центральной площади города стал одним из главных на планерном совещании, которое провел мэр Андрей Харченко.

Благоустройство площади — приоритетный вопрос развития городской среды, отметила исполняющая обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства Наталья Слюсарева.

«На обновленной площади уже в следующем году появится уличный фудкорт, амфитеатр, сухой фонтан с туманными форсунками, арт-объекты «Семечка», выделят зону для культурно — массовых мероприятий, а также сделают места для отдыха в тени деревьев», — добавила она.

Для привлекательности центра приведут в порядок и фасады зданий. По 135 объектам уже разработаны рекомендации. В планах завершить проект осенью следующего года, сообщает пресс-служба администрации Армавира.

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