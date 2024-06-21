В Сочи встретили трехмиллионного туриста с начала года

Ею стала Алина Юсупова. Она приехала на отдых из Москвы вместе с подругой Евгенией Сургучевой.

Девушки не первый раз выбирают Сочи для отдыха. Сейчас они остановились в отеле в Адлерском районе, где представители городской администрации вручили им сертификат трехмиллионного туриста и памятные подарки.

«Выбираем Сочи, потому что это Россия, свое, родное. Недолгий перелет — и вот мы на море. Видим, как год от года город развивается, приятно, что вот так встречают гостей. Планируем посетить Красную Поляну и, конечно, вдоволь поплавать в море», — рассказали Евгения и Алина.

В Сочи в летний период туристов обслужат более 2,3 тыс. объектов размещения общей вместимостью 150 тыс. мест. На сезон номерной фонд забронировали уже на 75%.

«В прошлом году мы приняли более 7,6 млн гостей, из которых 4,5 млн — за период с мая по сентябрь включительно. В этом году мы планируем преумножить показатели рекордного турпотока прошлого года и уже сейчас идем с ростом турпотока в 7%. Единовременно на курорте пребывают более 170 тыс. гостей», — сообщил глава городского департамента курортов, туризма и потребительской сферы Святослав Ершов.

Концепция курортного сезона этого — «СемьейVСочи». Она разработана в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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