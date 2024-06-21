В Сочи из Тегерана начали летать чартерные рейсы по безвизовому режиму

О развитии взаимных турпотоков представители России и Ирана договорились в прошлом году. Первые иранские туристы в рамках соглашения о безвизовых групповых поездках прилетели в город-курорт утром 21 июня.

На борту первого чартерного рейса из Тегерана — более 100 иранских туристов. Они пробудут в Сочи до 28 июня.

«Иран входит в топ туристических въездных направлений наряду с Турцией, ОАЭ, Саудовской Аравией и Кувейтом. А курорт Сочи наряду с Москвой и Санкт-Петербургом является самым востребованным направлением», — отметил врио главы минкурортов Кубани Михаил Зарицкий.

В течение недели туристам покажут основные достопримечательности города, в том числе «Сочи Парк» и Красную Поляну. В стоимость тура входит авиаперелет, трансфер и проживание с завтраками в отелях горного или морского кластера.

Авиарейс Тегеран — Сочи — Тегеран будут выполнять каждую пятницу. До конца лета Сочи рассчитывает принять не менее 1 тыс. туристов из Ирана.

Всего за первый квартал 2024 года Россию посетили порядка 219 тыс. иностранных туристов, что в 3,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: за лето на Кубани планируют принять не менее 10 млн туристов.