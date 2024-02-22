В Сочи встретили миллионного туриста с начала 2024 года

Им стала жительница Москвы Екатерина Федосеева, которая приехала на отдых с тремя сыновьями.

Для отдыха в длинные февральские выходные семья москвичей выбрала санаторий в Лазаревском районе.

«В Год семьи, объявленный главой нашего государства, в этой здравнице создали дополнительные условия для отдыха детей и подростков», — написал в Telegram мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Копайгородский отметил, что в День защитника Отечества в городе-курорте будут отдыхать около 115 тыс. туристов. Загрузка сочинских санаториев превысила 80%.

«Поздравляю Екатерину Федосееву и благодарю всех наших гостей за выбор отдыха в пользу Сочи. Добро пожаловать!» — добавил Алексей Копайгородский.

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