Эксперт Мкртчян рассказал, когда нужно бронировать путешествия на весну и лето

Покупать авиа и ж/д билеты на майские праздники стоит уже сейчас, чтобы не потратить на отдых все сбережения.

Для туристической отрасли майские праздники — уже высокий сезон, поэтому путешествие необходимо спланировать заранее, рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

«Бронирование билетов и номеров в отелях на майские праздники началось в декабре. Лидер направлений — Сочи, второе место — Санкт-Петербург, третье — Минск, Нижний Новгород, Казань, Золотое кольцо, не считая Москвы. Сюда устремляется большинство россиян на майские праздники — мы видим это по ценам на билеты», — рассказал Мкртчян.

По его словам, в декабре авиабилет Москва — Сочи можно было купить за 3 тыс. рублей, сейчас он стоит порядка 5 тыс. рублей, к концу марта же стоимость вырастет до 15 тыс. — цены вырастут на 500%.

«Примерно то же самое творится с гостиницами. Номера в популярных отелях в том же Сочи, в Санкт-Петербурге раскупаются очень хорошо. Поэтому, если вы еще не подготовились к отдыху, лучше сделать это сейчас», — считает Мкртчян.

О билетах и отелях можно не беспокоиться, если путешествие запланировано после майских праздников, продолжил эксперт.

«Если вы хотите поехать после майских праздников, например, 13 мая или позже, то покупать ничего заранее не надо. Я думаю, что будут спецпредложения, особенно на третью декаду мая, там как раз школьные экзамены начинаются, «Последний звонок», и многие родители с детьми не смогут никуда поехать. Поэтому мы ждем больших распродаж на третью декаду мая», — сказал Мкртчян.

К летнему отдыху также необходимо подготовиться заранее, особенно на июль, август или сентябрь, заключил специалист.

«Популярные четырех- и пятизвездочные отели в Сочи, Анапе и Геленджике надо бронировать хотя бы в феврале, потому что они будут расти в цене. В декабре номера в сочинских отелях с заездом 1 августа стоили в среднем 10 тыс. рублей за сутки, а сейчас – 12–13 тыс. рублей. Если же бронировать их в апреле-мае, то они обойдутся уже в 20–25 тыс. рублей, то есть цены вырастут примерно на 100%. Опять же, билеты советую покупать заранее, потому что, скорее всего, аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, Симферополя не откроются к летнему сезону, и у нас останется только две возможности попасть на Черное море — либо поездом, либо автомобилем. Соответственно, недорогие билеты у РЖД будут быстро исчезать», — цитирует Алексана Мкртчян радио Sputnik.

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