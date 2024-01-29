Кубань вошла в топ-5 направлений для отдыха в новогодние праздники в РФ

В этом году новогодние праздники в стране длились 10 дней — с 30 декабря по 9 января. Традиционно в эти дни многие россияне отправились отдыхать, как внутри страны, так и за рубежом.

По данным объединения туроператоров «Турпомощь», в этом году самыми популярными направлениями для отдыха в новогодние праздники в России стали: Санкт-Петербург, Москва, Краснодарский край, Великий Устюг и Карелия.

В сегменте горнолыжного туризма самый высокий спрос зафиксировали на Красную Поляну, Архыз, Домбай и Шерегеш.

Для зарубежного отдыха в новогодние выходные россияне чаще всего выбирали: Таиланд, ОАЭ, Египет, Шри-Ланку и Кубу. Кроме того, спросом пользовались Абхазия, Армения, Беларусь и Казахстан, сообщает RT.

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