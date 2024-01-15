Почти 550 тыс. туристов посетили Сочи с начала года

Всего в первой половине января курорт посетили 543,5 тыс. туристов, сейчас там находятся 82 тыс. отдыхающих. Средняя загрузка средств размещения — 65,7%.

В зимний сезон в Сочи для туристов работают 618 средств размещения, общий номерной фонд — более 38,7 тыс. номеров. В горном кластере расположены 168 объектов с почти 11,9 тыс. номеров.

Для комфортного и безопасного отдыха местных жителей и туристов на курорте обеспечены все условия. Кроме того, продолжает действовать городской оперштаб — он координирует работу всех служб, которые обеспечивают высокий уровень проведения зимнего сезона, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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