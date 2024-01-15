Арт-объект «6 водопадов» в Лазаревском районе Сочи планируют открыть в марте

Новая зона отдыха на улице Победы олицетворяет шесть округов Лазаревского района.

Сейчас на площадке мастера декорируют стены многоструйных водопадов арт-бетоном, территория готова для установки металлического каркаса. Для работы водопадов установят переливные чаши, проложат коммуникации и обустроят дренажную систему.

Кроме того, планируется благоустройство прилегающей территории: озеленение, установка парковой мебели, световых конструкций.

«На улице Победы реализуем проект благоустройства. С такой просьбой на личный прием осенью обращалась жительница Лазаревского Вероника Голуб. Силами районной администрации создаем в центре микрорайона зону отдыха для лазаревцев и гостей курорта», — написал мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

Сдать объект планируется к середине марта, добавил глава города.

Читайте также: карманный парк откроют возле детской поликлиники в Сочи.